João Luizo, acusado de ser o mentor do sequestro e homicídio do rapper Mota Jr, surge em vários vídeos, gravados no interior da cela da cadeia anexa à PJ, em Lisboa, a consumir droga.Sem pudores, filma-se a cantar e a fumar, chegando mesmo a transmitir a cena em direto para as redes sociais. As polémicas imagens estão a circular na internet e já provocaram indignação entre familiares e amigos de David Mota, assassinado em março de 2020.