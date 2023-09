Os brutais homicídios de Mário Sobral, um ex-coronel da Força Aérea, e do amigo Mário Coucelos, às mãos do alemão Tomislav Jozic na ilha do Pico, Açores, completaram um ano no último domingo.



O homicida confesso, que matou a tiro, esquartejou e queimou os cadáveres, não foi ainda julgado, e as famílias das duas vítimas ainda não conseguiram realizar nenhum dos funerais.