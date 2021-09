Gonçalo Amaral, o ex coordenador da Polícia Judiciária de Portimão à altura do desaparecimento de Madeleine McCann da praia da Luz, no Algarve, volta a "arrasar" os pais da criança.O ex PJ insiste que "houve simulação de rapto", sendo que os pais da criança, Kate e Gerry, terão colaborado na investigação até certa altura.