Hugo Strada promete "toda a verdade" em vídeo com depoimentos de pais de menores

após várias queixas apresentadas à Protecção de Menores, publicou esta quarta-feira ao fim da noite um novo vídeo no Youtube com depoimentos de pais de menores em que promete revelar "toda a verdade".O youtuber afirma que esta é a promoção de "Toda a verdade" e que, caso este vídeo chegue às 30 visualizações publicará mais vídeos com depoimentos dos pais de jovens yotubers.Às 00h15, quase duas horas após a sua publicação, o vídeo contava já com 20 mil visualizações.O youtuber Hugo Strada está a ser investigado pela PJ após denúncias ao Ministério Público na sequência de uma polémica relacionada com os seus comportamentos com menores.Uma adolescente aspirante a youtuber , de apenas 15 anos, terá alegadamente trocado várias mensagens com o youtuber Hugo Strada, de 36 anos, nas quais este lhe terá exigido 50 euros e fotografias de corpo inteiro em biquíni como condição para poder integrar o projeto Team Strada.A conversa termina já depois de um alegado convite para a rapariga visitar a casa do homem, de 36 anos. A mãe da menor ameaçou avançar para a Justiça.Hugo Strada diz estar a ser alvo de "comentários difamatórios"e "manipulação de imagens".O canal de YouTube onde eram partilhados os vídeos do projeto Team Strada foi encerrado pelo próprio site após a polémica.Hugo Strada abriu um novo canal de Youtube, em nome próprio, no dia 1 de agosto. Na descrição do mesmo é dada a indicação: "