Youtuber Hugo Strada inspirou-se nos Estados Unidos

O youtuber Hugo Strada, investigado pela PJ após denúncias ao Ministério Público na sequência de uma polémica relacionada com os seus comportamentos com menores, não inventou a fórmula do seu sucesso efémero. O caso é novo por cá, mas nos Estados Unidos já existiram polémicas semelhantes.O caso, recorde-se, foi desencadeado por antigos membros do grupo que acusam o mentor do canal de YouTube de fazer jogos psicológicos e de extorsão infantil. Nos EUA, onde Hugo Strada parece ter ido buscar inspiração para o seu polémico canal, Jake Paul, um nome conhecido no meio, formou em 2016 uma equipa de influenciadores digitais intitulada Team 10.Os gémeos Martinez, dois espanhóis de 17 anos, tinham o sonho de vingar no YouTube, e foram viver com a ex-estrela da Disney e outros youtubers para a mesma casa.Todos os momentos do dia serviam para fazer partidas entre os residentes, de forma a criar vídeos para a plataforma. Uma prática que os delatores de Strada dizem ter sido adotada pelo português.Estas ‘brincadeiras’ de que os jovens eram alvo nos EUA tornaram-se uma forma de ‘bullying’ e os irmãos admitiram "ter medo de ir dormir porque não sabiam como iriam acordar".Recordam que Jake lhes pediu que simulassem um ato sexual no chão da cozinha. Alissa Violet denunciou os jogos psicológicos que Jake Paul fazia, coagindo-os a seguirem as suas regras para criarem vídeos com potencial viral, que gerassem grandes receitas. Conteúdo viral é o que procura também Strada, que num dos vídeos irrompe pela casa de banho, enquanto uma menor está despida.Uma ex-Team Strada acusa o mentor de "extorsão infantil" e "joguinhos psicológicos" para que não fale da experiência. Um caso semelhante ao denunciado por membros do Team 10, cujo canal continua ativo mas sem a popularidade dos tempos áureos.Um ex-elemento do canal Team Strada escreveu no Twitter um alerta: "Precisam de saber toda a verdade... os pais, principalmente os pais.""A única coisa que tenho feito desde que saí daquele projeto foi alertar os mais novos para a ilusão que aquele homem criou", diz uma ex-participante."O pessoal só não falava nada antes com medo de possíveis processos e ameaças",revela outra ex-elemento do grupo no Twitter.