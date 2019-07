Estrela da internet Hugo Strada alvo de inquérito

O Ministério Público (MP) confirmou aoa abertura de um inquérito à atuação da Team Strada e do seu líder, Hugo Strada, depois de a Proteção de Menores ter reencaminhado uma série de queixas para a Procuradoria-Geral da República.Segundo avançou a ‘Sábado’, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ) reencaminhou para o MP várias comunicações relativas à ação do youtuber Hugo Strada, recebidas esta quinta-feira, que faziam referência a situações que "podem consubstanciar perigo".Na passada sexta-feira, dia 19, no programa ‘Curto Circuito’, da SIC Radical, Hugo Strada, de 36 anos, voltou a gerar polémica ao beijar na boca um dos seus ‘discípulos’ da Team Strada, conhecido como Dumbástico, de apenas 16 anos. O momento deixou muitos telespectadores em choque e as queixas não demoraram a chegar às entidades competentes, até porque esta não é a primeira vez que o youtuber é criticado por ter comportamentos menos próprios com os fãs.Nas redes sociais, Hugo Strada negou todas as acusações e promete recorrer à Justiça.São vários os vídeos partilhados por Hugo Strada que têm gerado polémica. Um deles, por exemplo, mostra o youtuber a entrar numa casa de banho que está a ser usada por uma menor, que está despida da cintura para baixo.A 4 de abril de 2018, surgiu no YouTube o vídeo ‘A NOVA CASA DOS YOUTUBERS!!!’, em que Hugo Strada recebe aspirantes a influenciadores digitais. Hoje tem milhões de visualizações.Com 36 anos, o líder do grupo chama-se Hugo Strada. Tem sido acusado de extorquir jovens e há quem desconfie da sua relação com os fãs.