Ministério Público abre inquérito à atuação de youtuber e da 'Team Strada'

O Ministério Público abriu um inquérito à atuação da Team Strada e do seu líder Hugo Strada depois de várias queixas apresentadas à Protecção de Menores que reencaminhou as mesmas para a Procuradoria-Geral da república.

A abertura de inquérito foi confirmada à SÁBADO por fonte oficial do Minsitério Público.Numa resposta enviada à revista SÁBADO, a CNPDPCJ referia que as situações descritas "podem consubstanciar perigo" e que, quando é conhecido o local de residência das crianças/jovens envolvidas, as queixas são encaminhadas para a CPCJ com competência sobre aquela área. Como, neste caso, o local de residência dos visados é desconhecido, as comunicações recebidas foram reencaminhadas para o Ministério Público - Família e Menores.