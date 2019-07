Youtube acaba com canal da Team Strada após inquérito instaurado pelo MP

O YouTube decidiu encerrar o canal da Team Strada depois de tomar conhecimento de que o grupo de youtubers, e em particular o seu mentor Hugo Strada, são alvo de um inquérito instaurado pelo Ministério Público (MP)."Nenhum conteúdo que possa colocar em risco menores de idade é aceitável para nós", adiantou aofonte da plataforma de vídeos, acrescentando que mandou retirar o canal "imediatamente" de acordo com as suas políticas de segurança.Foi com surpresa, e até choque, que muitos pais descobriram, na sexta-feira, que a trupe de influenciadores de quem os filhos tanto falam (e seguem) está sob investigação e que o seu mentor pode ser acusado do crime de importunação sexual.Hugo David Valério Ferreira, 36 anos, mais conhecido por Hugo Strada, decidiu, em abril de 2018, criar o projeto Team Strada e agenciar um grupo de jovens, na sua maioria menores, a quem terá prometido fama e dinheiro como youtubers. Desde então, vários elementos deixaram a equipa, acusando o empresário de falta de pagamento e até comportamento agressivo.Luana, uma dessas jovens, partilhou na internet uma gravação, supostamente da voz de Hugo Strada, em que este faz várias ameaças. "Quem me fizer mal vai passar as passas do Algarve. Mas eu mato, se for preciso, eu juro que mato. Vou pôr-me no carro e vou em direção à pessoa", diz.O comportamento impróprio do youtuber é demonstrado em vídeos partilhados pela trupe. Num deles, entra na casa de banho das raparigas e oferece-se para limpar uma delas.No programa ‘Curto Circuito’, da SIC Radical, beijou na boca Dumbo, um dos discípulos. Estes e outros episódios motivaram queixas na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) que, por sua vez, as encaminhou para o MP. Otentou contactar Hugo Strada, mas sem sucesso.internautas subscreveram o canal da Team Strada, no YouTube, onde podiam assistir aos vídeos de Hugo Strada e a sua equipa de youtubers.Hugo Strada é, juntamente com a companheira, Ana Miranda, dono da empresa de produção e organização de eventos Behind the Fame, sediada em Loures.Hugo Strada mantém-se em silêncio. Porém, nas redes sociais negou todas as acusações e prometeu recorrer à Justiça.