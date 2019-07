PJ vai ouvir crianças e jovens envolvidos com youtuber Hugo Strada

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A PJ vai ouvir todos os menores intervenientes nos vídeos e fotografias que têm circulado na internet, e nos quais é possível ver Hugo Strada, de 36 anos, mentor do projeto Team Strada, a beijar ou a acariciar fãs menores de idade.Os inspetores vão ainda ouvir os jovens que nos últimos meses trabalharam diretamente com o youtuber e com os quais terá mantido comportamentos impróprios. O objetivo é tentar perceber ... < br />