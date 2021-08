Identificados três homens por tráfico de estupefacientes no Funchal

Três homens com idades entre os 32 e os 39 anos foram identificados no Funchal pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, indicou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP), referindo ter apreendido também várias substâncias psicoativas.

De acordo com o Comando Regional da PSP da Madeira, as ações policiais decorreram durante o fim de semana na baixa da cidade do Funchal, em especial nas noites de sexta-feira e de sábado.

Foram apreendidas 2,77 gramas de liamba, 31 doses individuais de uma substância psicoativa denominada por "bloom" (Alpha PVP ou PHP), 60 doses individuais de outra substância denominada por "gorbymix" (MDMB-4en-PINACA), bem como 1.100 euros em dinheiro, alegadamente proveniente da "atividade ilícita do tráfico".

O Comando Regional da PSP da Madeira acrescenta, em comunicado de imprensa, que devido às "últimas alterações legislativas", estes tipos de substâncias psicoativas estão agora incluídos no "quadro de referência que as criminaliza", sendo que a sua simples posse é proibida.

A Polícia de Segurança Pública alerta também para os "efeitos nefastos" que este tipo de drogas sintéticas produz na saúde dos consumidores.

Os três suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo que o processo segue os seus trâmites junto do Ministério Público do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal.