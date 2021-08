Idosa de 79 anos detida por suspeitas de chefiar rede de tráfico de droga na Península Ibérica

Uma idosa, de 79 anos, foi detida por liderar uma rede de tráfico de droga.A mulher, foi detida em Vila Real, juntamente com dois cúmplices, utilizava portos marítimos portugueses para fazer entrar cocaína na Península Ibérica.Os detidos, todos de nacionalidade eespanhola, foram caçados numa operação conjunta da Polícia Judiciária (PJ), juntamente com a Guardia Civil e da Polícia Nacional Espanhola. A cocaína vinha dissimulada em estruturas falsas, no teto de contentor marítimo.Um dos homens era responsável por alterar os contentores, enquanto o segundo coordenava a operação de tráfico de droga, juntamente com a idosa.