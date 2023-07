Idosa de 84 anos desaparecida em Ponte de Lima

Uma idosa, de 84 anos, está desaparecida desde a noite deste domingo em Ponte de Lima.Maria Teixeira foi vista pela última vez no recinto das festas em honra de São Pedro, na localidade de Vitorino de Piães. O alerta foi dado esta manhã pela família da idosa.A GNR e os bombeiros montaram esta segunda-feira uma operação de busca pela mulher, que contou com a utilização de um drone. Há vários populares que estão a ajudar as autoridades a baterem o terreno, à procura de pistas que possam levar ao paradeiro de Maria Teixeira.