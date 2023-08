Idosa morre depois de ser mordida pelo próprio cão em Oliveira de Azeméis

Uma idosa, de 89 anos, morreu, depois de ter sido mordida, no passado sábado, em Oliveira de Azeméis.O cão, que era da vítima, atacou a mulher, na casa de família, no lugar do Calvário. Ainda foi levada para o Hospital da Feira mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.O alerta foi dado, por um familiar da idosa, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis e para a viatura médica de emergência e reanimação da Feira. A ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis também foi acionada.O animal foi levado para o canil intermunicipal. A GNR investiga o caso.