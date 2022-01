Idosa desalojada após incêndio em habitação em Chaves

Uma mulher de 81 anos ficou desalojada na manhã desta terça-feira, após um incêndio na habitação onde vivia sozinha, em Avelelas, Chaves.

Artur Nogueira, segundo Comandante dos Bombeiros Voluntários Flavienses "quando os operacionais chegaram ao local a moradora já estava no exterior da habitação, ao que tudo indica, saiu pelo próprio pé com a ajuda de vizinhos. A casa já estava parcialmente tomada pelas chamas mas não houve feridos a registar em consequência do incêndio".

A casa ficou parcialmente destruída e a mulher foi realojada em casa de familiares.

No local estiveram os bombeiros Flavienses, elementos da Proteção Civil Municipal de Chaves e militares da GNR que investigam as causas do fogo.