Uma idosa, de 80 anos, ficou ferida com gravidade, ao final desta tarde, após a explosão de uma botija de gás na Rua do Mirante, em Rebordões, Ponte de Lima.O incidente aconteceu na cozinha da casa onde a idosa estava. A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.A GNR está no local a investigar o caso.