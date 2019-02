Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa julgada em Aveiro por ameaçar vizinhos com arma de fogo

Arguida está acusada de dois crimes de coação agravada na forma tentada.

Por Lusa | 15:16

O Tribunal de Aveiro começou esta quarta-feira a julgar uma mulher de 79 anos por alegadamente ter ameaçado com uma arma de fogo um casal de vizinhos, na sequência de discussões por causa da posse de um terreno.



A arguida, que está acusada de dois crimes de coação agravada na forma tentada, um de detenção de arma proibida e dois de ameaça agravada, optou por remeter-se ao silêncio na primeira sessão do julgamento.



Os factos remontam a junho de 2017, quando a arguida destruiu várias flores que tinham sido plantadas pelos seus vizinhos, num terreno situado entre a casa daqueles e a sua, em Bustos, no concelho de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro.



De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), a arguida terá dito na altura aos vizinhos que o terreno lhe pertencia em exclusivo e não permitiria que ali fosse plantado nada, chegando a empunhar uma enxada na direção dos mesmos.



O MP diz ainda que a mulher, trabalhadora agrícola reformada, ameaçou o casal de vizinhos com uma pistola de alarme, pronta a disparar.



A arguida terá voltado a repetir as ameaças de morte, acompanhadas de injúrias, em setembro do mesmo ano.



A GNR, na sequência de uma queixa, procedeu à apreensão de duas armas de fogo na residência da septuagenária que, segundo a acusação, agiu com intenção de intimidar os vizinhos, provocando naqueles o "receio de morte e intranquilidade permanente".



Durante a primeira sessão do julgamento, foi ouvida a vizinha que disse ter deixado de morar naquele local devido aos desentendimentos com a arguida, confirmando as ameaças de morte que ela e o ex-companheiro sofreram.



O elemento masculino do casal vizinho deduziu um pedido cível de 1.500 euros.