Homem fica em prisão preventiva por espancar idoso até à morte

Homicídio aconteceu em setembro de 2018, em São Brás de Alportel, no Algarve.

Por Lusa | 15:12

O Tribunal de Faro decretou a prisão preventiva ao suspeito do homicídio de um idoso, em São Brás de Alportel, no Algarve, em setembro passado, anunciou esta quarta-feira a Procuradoria da Comarca de Faro.

O arguido, de 39 anos, é suspeito de ter entrado de noite em casa da vítima, um homem de 70 anos, indo ao quarto onde este se encontrava deitado e batendo-lhe "com um instrumento ainda não determinado até o matar".

"Por forma a não vir a ser identificado, o arguido terá despejado álcool sobre a cama da vítima, ateado fogo a uns papéis, aberto os bicos de gás do fogão e acendido uma vela", lê-se no comunicado publicado no sítio de Internet daquele organismo.