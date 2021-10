O corpo de Maria Antonieta Brito, de 74 anos, foi encontrado terça-feira de manhã por uma patrulha da GNR que se deslocou à sua casa, em Alcanhões, Santarém.



Uma mulher conhecida por acolher em sua casa dezenas de animais errantes terá envenenado propositadamente nove cães antes de também morrer intoxicada.O corpo de Maria Antonieta Brito, de 74 anos, foi encontrado terça-feira de manhã por uma patrulha da GNR que se deslocou à sua casa, em Alcanhões, Santarém.

O alerta foi dado por vizinhos, que já não viam a idosa há vários dias e sentiram um cheiro intenso e pestilento vindo da casa onde guardava os animais.



Além da mulher, as autoridades encontraram os nove animais mortos, todos juntos no mesmo canil, tapados com uma manta e com sinais aparentes de envenenamento.