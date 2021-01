Homem de 61 anos encontrado morto em Sines

Um homem com 61 anos, foi encontrado morto esta segunda-feira de manhã, numa barraca que utilizava como habitação, na cidade de Sines.

O alerta foi dado cerca das 9h18 por vizinhos que já não o viam na rua há vários dias.

Quando os bombeiros de Sines chegaram ao local, encontraram o homem já cadáver e o óbito foi declarado no local pelo médico da VMER do Hospital do Litoral Alentejano.

As autoridades vão investigar as causas da morte, mas não há suspeitas de crime, tudo aponta para morte natural.

O corpo foi transportado pelos bombeiros de Sines para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, onde vai ser autopsiado.

No local estiveram os bombeiros de Sines com 4 operacionais, apoiados por 2 viaturas e a VMER do Hospital do Litoral Alentejano.

A GNR de Sines esteve no local e tomou conta da ocorrência.