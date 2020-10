Motociclista morre em colisão com carro em Sines

Um homem de 71 anos morreu este sábado, vitima da colisão entre o motociclo que conduzia e um carro, na Estrada Municipal 554, na freguesia de Porto Covo, concelho de Sines.

O alerta foi dado às 9h56 e quando os meios de socorro chegaram ao local a vitima já estava em paragem cardiorrespiratória, ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso, o óbito foi declarado no local pelo médico da VMER do Hospital do Litoral Alentejano.

O corpo da vitima mortal foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines, VMER do Hospital do Litoral Alentejano, com um total de 9 operacionais, apoiados por 4 viaturas.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e vai investigar as causas do acidente.