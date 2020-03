Acidente de trabalho mata camionista em Sines

Um camionista morreu na manhã desta quarta-feira num acidente de trabalho no terminal de carvão da Portsines, em Sines. O homem, com 46 anos, entrou no terminal com o camião para carregar carvão e como já levava a bascula levantada esta embateu no tapete rolante e o camião tombou. A vítima ficou presa no interior da viatura e acabou por entrar em paragem cardiorrespiratória.

Segundo o CM apurou, "a violência do embate provocou danos na cabine que provocaram ferimentos graves no motorista".

Quando os bombeiros de Sines chegaram ao local, o homem já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso.

O óbito foi declarado no local pelo médico da VMER – Viatura Medida e Emergência e Reanimação do Hospital do Litoral Alentejano.

O alerta foi dado às 07h47, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines, VMER, GNR, Policia Marítima e Autoridade Portuária, num total de 18 operacionais, apoiados por 8 viaturas.

O corpo do homem que é natural de Sines, foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.