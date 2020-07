Pescador morre em acidente de trabalho a bordo de navio em Sines

Um pescador morreu esta manhã, vítima de um acidente de trabalho quando estava a bordo do navio de pesca Trevomar, ao largo de Sines.

Segundo o CM apurou, "o homem de nacionalidade caboverdiana com 63 anos foi atingido mortalmente no peito por um cabo que se soltou quando estava a trabalhar a bordo da embarcação de pesca da sardinha".

A vítima foi transportada pela embarcação para o porto de pesca local onde já a aguardavam os Bombeiros de Sines, VMER do Hospital do Litoral Alentejano e Polícia Marítima.

Ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso, o óbito foi declarado no local pelo médico da VMER.

O corpo foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 06h47, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines, VMER do Hospital do Litoral Alentejano e Polícia Marítima de Sines, num total de 10 operacionais, apoiados por 4 viaturas.