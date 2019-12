Homem de 29 anos morre em despiste no Cercal do Alentejo

Um homem de 29 anos morreu na madrugada deste domingo, vítima do despiste da viatura que conduzia junto da Barragem de Campilhas, na freguesia de Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.

O alerta foi dado pela patrulha da GNR, cerca da 1h14, mas quando os bombeiros chegaram ao local já a vítima estava em paragem cardiorrespiratória.

Vitor Tomáz, comandante dos Bombeiros de Cercal do Alentejo explicou ao CM que "o alerta foi dado pela patrulha da GNR que passava no local, quando os nossos bombeiros chegaram ao local a vítima estava encarcerada e em paragem cardiorrespiratória. Procedemos à sua extração, realizámos manobras de reanimação com o apoio da equipa da VMER, mas sem sucesso, o óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica e Reanimação do HLA".

O corpo da vítima foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano onde vai ser autopsiado.

Nas operações de socorro estiveram os bombeiros de Cercal do Alentejo, a VMER do Hospital do Litoral Alentejano, num total de 9 operacionais, apoiados por 4 viaturas.

O NICAV da GNR tomou conta da ocorrência e vai agora investigar as causas do acidente.