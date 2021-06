Idosa morre atropelada em frente ao sobrinho quando ia comprar fruta em Gaia

Rosália Fonseca, de 85 anos, morreu esta sexta-feira de manhã após ter sido colhida por um autocarro na EN222, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia.



A idosa atravessava a estrada depois de ter comprado fruta numa carrinha de venda ambulante. Não se terá apercebido de que a viatura se aproximava. A PSP esteve no local e investiga em que circunstâncias ocorreu o acidente.

O alerta chegou aos Bombeiros de Avintes pelas 11h30. Ao que o Correio da Manhã apurou, Rosália estava acompanhada por um sobrinho que presenciou o trágico acidente.





A idosa saiu do automóvel conduzido pelo familiar para fazer compras. Foi quando voltava à viatura que acabou por ser colhida.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a idosa estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços dos operacionais, o óbito foi declarado no local do acidente. Uma passageira do autocarro, com cerca de 50 anos, sentiu-se mal e teve de ser transportada para o Hospital Eduardo Santos Silva. Uma equipa de psicólogos esteve no local a dar apoio ao sobrinha da vítima.

Os elementos da PSP e uma equipa técnica forense do Porto estiveram no local e realizaram várias perícias.