Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa morre com colisão em Alcácer do Sal

Acidente envolveu dois carros e um camião.

Por P.G. | 06:00

Uma mulher de 78 anos morreu e um jovem, de 27, ficou ferido com gravidade, numa colisão que envolveu dois carros e um camião, em Alcácer do Sal, pelas 11h35 desta sexta-feira.



O óbito da mulher foi confirmado no local pelo médico da VMER do INEM e o ferido grave foi transportado para o hospital de Santiago do Cacém.



O choque aconteceu na EN120, perto da localidade de Albergaria, precisou uma fonte da GNR, a autoridade que está agora a investigar as causas deste sinistro.



Para o alerta foram mobilizados cerca de duas dezenas de elementos dos bombeiros de Alcácer do Sal, a VMER e um helicóptero do INEM, que não chegou a ser utilizado.