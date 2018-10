Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista idosa morre em piscina de hotel

Inglesa, de 82 anos, vestia fato de banho e estava de férias no Algarve com uma amiga.

Por José Carlos Eusébio e Rui Pando Gomes | 01:30

Escolheu o Algarve para passar férias com uma amiga e acabou por ser encontrada morta na piscina interior do hotel onde estava alojada, em Sagres.



Foi ao início da manhã desta quinta-feira que funcionários da receção da unidade hoteleira Memmo Baleeira encontraram o corpo da turista inglesa, de 82 anos, dentro de água.



Foram mobilizados para o local os Bombeiros de Vila do Bispo e uma equipa médica do INEM, mas as tentativas de reanimação não resultaram. O óbito seria declarado no local.



"Recebemos o alerta, pelas 08h25, a dizer que estava uma pessoa adulta submersa na piscina", revela ao CM Paulo Torrezão, chefe dos Bombeiros de Vila do Bispo, adiantando que foram os próprios operacionais da corporação que retiraram "a vítima de dentro de água".



Os bombeiros avançaram de imediato com tentativas de reanimação, que se prolongaram por mais de 30 minutos. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barlavento também foi acionada para o local, acabando por ser o médico do INEM a declarar o óbito da turista.



A idosa vestia um fato de banho, pelo que tudo indica que teria ido nadar na piscina. Existe a hipótese de ter sofrido um acidente ou ter sido acometida por um problema de saúde, mas só a autópsia poderá esclarecer com rigor as causas da morte.



O corpo foi transportado para a morgue de Portimão. A GNR está a investigar o caso, mas não há suspeita de crime.