Turista alemão morre afogado em Olhão

Homem foi retirado do mar na passada terça-feira e transportado para o hospital de Faro.

14:29

Um turista alemão de 50 anos que foi resgatado inconsciente esta terça-feira da Fuseta, em Olhão, e foi transportado para o Hospital de Faro morreu esta quarta-feira.A rápida interveção dos nadadores salvadores garantiu que o homem não tivesse morte imediata, porém este nunca recuperou os sentidos.Segundo oconseguiu apurar, a vítima sofreu complicações, por ter estado sem respirar durante alguns minutos, e o óbito acabou por ser declarado já no hospital, um dia após o resgate.

O homem estava de férias no Algarve acompanhado pela mulher, também de nacionalidade alemã, que foi a primeira a avisar os nadadores salvadores de que o marido estava com dificuldades no mar.



O turista estava a nadar fora da zona concessionada, num dia com forte ondulação, e terá sido arrastado por uma forte corrente marítima.