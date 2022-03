Idosa que caiu a lareira em Vieira do Minho morreu no hospital

A mulher, de 86 anos, que sofreu queimaduras graves, no domingo à noite, depois de ter caído na lareira de casa, em Vilar Chão, Vieira do Minho, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu esta quarta-feira no hospital.Recorde-se que a idosa foi assistida no local mas devido à gravidade da situação - sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau em metade do corpo - foi transportada por um helicóptero do INEM desde a Póvoa de Lanhoso para uma unidade hospitalar na cidade do Porto.Apesar do esforços das equipas médicas a mulher não resistiu.