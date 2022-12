Idoso morre em despiste de carro contra capela em Anadia

Um homem, de 78 anos, morreu, esta manhã de segunda-feira, na sequência do despiste do carro em que seguia, em São Lourenço do Bairro, Anadia.A viatura colidiu, em circunstâncias que ainda não estão apuradas, contra uma capela.À chegada dos meios de socorro, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória.Ao que tudo indica, o idoso foi vítima de doença súbita. As manobras de reanimação ainda tiveram início, mas sem sucesso.O alerta foi dado, cerca das 09h00, para os bombeiros de Anadia, para um acidente rodoviário, na rua Principal, no lugar das Lezírias.A ambulância de suporte imediato de vida e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Coimbra também foram acionadas.A GNR de Anadia foi acionada para o local. O núcleo de crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro também foi mobilizado e investiga as causas do acidente.