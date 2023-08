Um homem de 78 anos morreu este sábado à tarde, quando o trator com que estava a lavrar o seu terreno agrícola capotou, na aldeia Vale de Madeiro, no concelho de Mirandela. A família da vítima estranhou o facto do idoso não ter voltado para casa na hora de almoço e quando foi à sua procura, acabou por o encontrar esmagado pelo trator, tendo acionado nesse momento os meios de socorro.