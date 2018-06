Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso simula assalto após matar o vizinho

Homem belga, de 74 anos, atingiu a vítima, de 81 anos, com vários tiros de carabina.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

O idoso que foi detido pela Polícia Judiciária de Portimão por ter matado um vizinho com tiros de carabina, na zona de São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, simulou um assalto à casa da vítima e queimou as roupas que usou no dia do crime.



O homicídio ocorreu no dia 19 dezembro de 2016. O suspeito do crime tem 74 anos e é de nacionalidade belga. A vítima, portuguesa, tinha 81 anos e as circunstâncias da morte nunca ficaram bem esclarecidas pelas autoridades. Dois anos depois, segundo o Ministério Público (MP), o arguido admitiu "ter matado um vizinho seu" com uma arma de fogo, quando estava a ser ouvido como testemunha na secção de Silves do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro.



O crime aconteceu na zona onde o arguido e a vítima residiam. Ao que o CM apurou, terá havido uma troca de tiros entre os dois vizinhos e a vítima terá sido encontrada morta, no seu terreno, com uma caçadeira nas mãos. O MP acrescenta que "há suspeitas que o arguido, por conflitos de vizinhança, tenha disparado contra a vítima diversos tiros, com uma carabina, que a atingiram e a mataram". Depois do crime, o idoso "terá voltado para sua casa e queimado as roupas que vestia". No dia seguinte, suspeita o MP, o arguido "foi a casa da vítima e desarrumou-a de forma a simular um assalto".



O idoso foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi colocado em prisão preventiva, a aguardar julgamento.