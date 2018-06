Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso preso por matar vizinho com carabina

Belga de 74 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter morto vizinho em Messines.

Por Rui Pando Gomes | 09:00

Dois anos depois, um idoso foi detido pela Polícia Judiciária de Portimão por suspeitas de ter sido o autor da morte violenta de um vizinho, também idoso, na zona de São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.

O homicídio terá ocorrido no dia 19 dezembro de 2016.



O suspeito do crime tem 74 anos e é de nacionalidade belga. A vítima, portuguesa, tinha na altura 81 anos e as circunstâncias da morte nunca ficaram bem esclarecidas pelas autoridades. Ao que o CM conseguiu apurar, terá havido uma troca de tiros entre os dois vizinhos e a vítima terá sido encontrada morta, no seu terreno, com uma caçadeira nas mãos.



A GNR e os investigadores do Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária fizeram várias diligências e perícias aos vestígios recolhidos, mas nunca foram encontradas pistas fortes que levassem ao verdadeiro autor dos disparos fatais.



O idoso suspeito, agora detido, usou uma carabina e terá efetuado vários disparos contra a vítima que lhe provocaram a morte. Segundo revelou ontem a Polícia Judiciária, a morte ocorreu num "quadro de más relações entre vizinhos".



Ao que o CM apurou, os investigadores avançaram para a detenção do suspeito depois de ter sido emitido um mandado de detenção, por parte do Ministério Público. O suspeito foi presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal do Tribunal de Portimão e colocado em prisão preventiva, a aguardar o julgamento.n