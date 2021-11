Idoso suspeito de violência doméstica detido pela GNR em Arraiolos

Um homem, de 84 anos, foi detido pela GNR no concelho de Arraiolos, distrito de Évora, por suspeitas de violência doméstica contra a companheira, de 81 anos, revelou esta quarta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, o Comando Territorial de Évora da GNR indicou que a detenção do suspeito foi feita por militares do posto de Arraiolos, na passada segunda-feira, no âmbito de um processo de violência doméstica.

Segundo a GNR, o homem já era arguido e, nesse dia, os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de detenção, devido ao perigo de continuidade do crime, nomeadamente de ameaças de morte e possíveis agressões contra a companheira.

O detido já foi presente ao Tribunal Judicial de Évora para primeiro interrogatório e ficou proibido de regressar à residência e de se aproximar da vítima, por qualquer forma ou meio, controlado por pulseira eletrónica.