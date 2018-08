Por já ter afectado mais de 10 mil hectares, o fogo de Monchique é considerado um megaincêndio.

19:19

Estima-se que até agora, o fogo que lavra na serra de Monchique tenha consumido cerca de 20 mil hectares de área. É o que revelam as imagens do sistema de emergência de navegação por satélite Copernicus, a que Portugal recorreu depois de fazer um pedido à Comissão Europeia.



A Sábado revela o percurso do fogo através de imagens de satélite.