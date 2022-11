Imagens drone mostram violência do deslizamento de terras que fez dois mortos

Dois jovens de 22 anos morreram na madrugada desta quarta-feira em Palmeira de Faro, concelho de Esposende, vítimas de um deslizamento de terra.

Os corpos dos dois jovens foram resgatados dos escombros pelas 14h50, disse fonte da Proteção Civil, e serão levados para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo. A remoção dos cadáveres está agora apenas dependente da autorização do delegado de Saúde e da Polícia Judiciária.

No local estiveram 31 operacionais e 12 veículos, dos bombeiros de Esposende e Viatodos e do INEM, além do Serviço de Proteção Civil de Esposende, GNR, Polícia Judiciária e psicólogos da autarquia de Esposende.



A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circunstâncias do deslizamento. Fonte da PJ disse à Lusa que já foi feita uma primeira deslocação de inspetores ao local, designadamente para recolha de informação e registo fotográfico.



A Câmara de Esposende já prestou declarações sobre o sucedido.