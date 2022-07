Uma imigrante chinesa vai ser julgada por ter ordenado e participado no sequestro e tortura do antigo genro, em Lisboa, que concretizou com o apoio de dois compatriotas, também acusados.O ataque ocorreu a 2 de dezembro de 2021, e foi precipitado pelo rompimento da vítima com a filha da mandante. Esta atraiu-o para uma zona de armazéns chineses, onde esperavam seis homens (entre os quais os outros 2 arguidos).Os três arguidos estão em prisão preventiva.