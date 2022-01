Dupla criminosa julgada por roubo com recurso a ‘taser’ em Lisboa

Dois homens foram acusados pelo Ministério Público de Lisboa de dois roubos com recurso a descargas de armas elétricas (‘taser’).Os assaltos ocorreram a 21 de junho de 2020.Os ladrões esperaram que uma das vítimas chegasse ao prédio onde reside e atingiram-na com choques de arma elétrica. A vítima chegou mesmo a desmaiar. Os assaltantes conseguiram, assim, obter as chaves da habitação. No interior da mesma estava uma segunda vítima, que também foi agredida com descargas elétricas e coronhadas.Os ladrões fugiram com uma carteira com dois mil euros. Acabaram por ser presos pela Polícia Judiciária e aguardam julgamento em prisão preventiva.