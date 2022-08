Uma mulher de 47 anos foi detida na segunda-feira, na estação ferroviária da Gare do Oriente, no Parque das Nações, Lisboa, por suspeita de imigração ilegal, anunciou a PSP.



A suspeita foi abordada pelos agentes na plataforma depois de revelar um comportamento suspeito. Admitiu que a sua situação no território não estava regular e foi detida.

