Impedido de agredir ‘ex’ pelo filho de 14 anos

Um jovem, de apenas 14 anos, impediu o pai, de 40, de agredir a mãe, isto depois do progenitor ter arrombado, com uma marreta, a porta da casa da família, em Chelas, Lisboa.O agressor acabou por abandonar o local sem consumar a agressão, mas já se encontra identificado pela PSP. Este já não é o primeiro episódio de violência doméstica na família, já que existe um processo policial que remonta a agosto de 2018.Esta última tentativa de agressão teve lugar pelas 22h30 de quinta-feira, na rua de Ovar. Com uma marreta, o homem arrombou a porta da casa onde estava a ex-mulher, de 43 anos, e os três filhos do casal.Depois de entrar, o homem foi travado pelo filho mais velho. Os dois mais novos estavam a dormir.