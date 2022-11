IMT vai enviar mensagens a lembrar condutores para renovarem a carta de condução

para o desenvolvimento de um sistema de renovação automatizada da carta de condução".

O Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT) anunciou, esta quarta-feira, que vai iniciar a partir de quinta-feira "um serviço de comunicação direta" aos condutores com cartas de condução caducadas ou em vias de caducar.Em comunicado, o IMT informa que alerta será feito numa primeira instância apenas para condutores com a categoria de ligeiros feito através de SMS, e-mail e serviço postal.O conteúdo da mensagem será adaptado à validade da carta de condução de cada condutor e será enviado "de forma progressiva" a partir do mês de dezembro.De acordo com o IMT, o objetivo desta mudança passa por melhorar de forma contínua "os serviços prestados aos condutores", sendo este "um primeiro passo