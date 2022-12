Uma habitação foi parcialmente destruída, esta manhã de sábado, por um incêndio, em Santa Maria da Feira. As chamas deflagram na zona do sótão e atingiram todo o telhado da casa.Não há registo de feridos na sequência do fogo.O alerta foi dado, cerca das 08h30, para os bombeiros da Feira, para um incêndio habitacional, na rua do Areeiro em S. João de Ver.O café, que funciona no rés-do-chão do edifício, não foi atingido pela carga térmica.A GNR foi acionada e investiga as causas do incêndio.