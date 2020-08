A Polícia Judiciária de Vila Real, em colaboração com a GNR, deteve um jovem de 19 anos suspeito de ter ateado quatro incêndios florestais no concelho de Vila Flor.O arguido atuou nos últimos dias, no sábado, na segunda, na terça e na quarta-feira, na localidade de Roios, três em área florestal e um em área agrícola.Os fogos só não tiveram maior dimensão devido à rápida intervenção dos bombeiros. O detido, sem ocupação laboral, foi levado a tribunal.