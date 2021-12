Um incêndio deflagrou num armazém no Bairro Margaça, em Palmela.



O alerta foi dado pelas 18h33m.





Neste momento estão a ser feitas operações de rescaldo e no local estão os bombeiros do Pinhal Novo, bombeiros de Palmela com um total de 31 operacionais e 12 viaturas, e a GNR.Não há feridos a registar.