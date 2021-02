Violento incêndio consome armazém de pneus em Guimarães. Veja as imagens

Um incêndio deflagrou na tarde desta terça-feira num armazém de pneus em Guimarães.Não há feridos a registar. Cinco corporações dos bombeiros (corporações de Riba de Ave, Vizela, Guimarães, Famalicenses e Famalicão), GNR e serviços municipais estiveram no local num total de mais de 50 operacionais e 20 viaturas.Fonte da Proteção Civil diz que ainda vão ter muitas "horas pela frente no combate às chamas".O alerta foi dado às 12h37. Pelas 17h30 o fogo foi dado como dominado, mas os operacionais mantêm-se no terreno para as operações de rescaldo.