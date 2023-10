Incêndio combatido por dois meios aéreos e mais de 50 bombeiros em Melgaço

Um incêndio florestal, que deflagrou de madrugada, está a ser combatido por 56 operacionais, com apoio de dois meios aéreos, em Melgaço.

O alerta para o incêndio foi dado às 02h50 para o lugar de Cela, em Cousso. Ao que o CM apurou, está a consumir uma zona florestal e não há habitações nas proximidades. As chamas estão a ser combatidas pelos Bombeiros de Melgaço, Caminha e Monção, além da unidade de apoio dos Bombeiros do Beato (que auxilia as operações no distrito de Viana do Castelo), e sapadores florestais.

A GNR está no local.