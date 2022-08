Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à tarde numa hanbitação na Calçada do Sacramento, no Chiado, em Lisboa.Segundo apurou o CM junto dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, o fogo teve início num quarto, tendo ficado confinado apenas aquela divisão da casa.O alerta foi dado pelas 16h45.Imagens a que ateve acesso mostravam os trabalhos no local, num total de 20 operacionais, apoiados por seis viaturas.O fogo encontra-se já extinto. Não houve registo de feridos.