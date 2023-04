Incêndio deflagra em oficina de reparação de automóveis antigos da Volkswagen no Porto

Um homem com cerca de 60 anos foi assistido por inalação de fumo, contudo não necessitou de assistência hospitalar.









No local encontram-se as corporações dos Bombeiros de Pedrouços, de Moreira da Maia, de Matosinhos, de Leça e de Leixões, num total de 61 operacionais. O incêndio vai agora ser investigado pela Polícia Judiciária.



Um incêndio deflagrou na tarde desta segunda-feira numa oficina de reparação de automóveis antigos da Volkswagen, em Castêlo da Maia, no Porto.De acordo com fonte do C