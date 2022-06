Um incêndio no cobertura do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, deflagrou este sábado. No local estavam a ser realizados trabalhos com máquinas.De acordo com o Bombeiros Sapadores de Lisboa, a cozinha ficou com muito fumo uma vez que se encontrava por baixo da cobertura.Não há registo de feridos.No local estão 23 elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa apoiados por sete viaturas, e ainda seis viaturas dos Bombeiros Voluntários da Ajuda.O alerta foi dado às 12h55.