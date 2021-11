Um incêndio deflagrou num edifício de 14 andares na praça Eduardo Mondlane, numa torre em Chelas, na zona J.Há um bebé de 3 meses entre os dez feridos ligeiros do incêndio. As vítimas foram transportadas para o Hospital de São José e Hospital Dona Estefânia.Várias pessoas foram assistidas por inalação de fumo.O alerta foi dado pelas 9h.Os bombeiros estiveram no local e a extinção do incêndio foi feita em cerca de meia hora.Ainda estão a ser apuradas as causas do incêndio.