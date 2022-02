Incêndio destrói casa em Vila Verde

Um incêndio, que deflagrou esta quarta-feira de madrugada, destruiu por completo a habitação de uma família, com dois filhos menores, em Turiz, Vila Verde.Segundo apurou oo alerta foi dado às 00h40 e à chegada dos bombeiros, o primeiro andar da casa estava tomado pelas chamas.O casal e o filho mais velho, de oito anos, que se encontravam em casa no momento do incêndio, conseguiram sair a tempo, mas a habitação ficou praticamente destruída.As chamas e o fumo danificaram todo o mobiliário e as roupas.A família lançou um apelo nas redes sociais e está a pedir ajuda. Pedem roupa, calçado, brinquedos e mobiliário.Todas as informações relativas aos donativos podem ser encontradas nesta página: https://www.facebook.com/Vamos-Ajudar-o-Miguel-o-Gabriel-e-Seus-Pais-112607097999043/ O caso está a ser acompanhado pelos Serviços Municipais.